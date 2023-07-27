  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:49 مساء
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، كاتدرائية التجلي في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الاسود والتي استهدفتها موسكو مراراً، وأصيبت بأضرار جراء قصف روسي طالها أخيراً، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن «فولوديمير زيلينسكي عاين في كاتدرائية التجلي الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف أخيراً على البنى التحتية المدنية والوسط التاريخي لأوديسا».

- روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
- أوكرانيا: قتيل جراء ضربة روسية على أوديسا

وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم أن ضرباته استهدفت «مدرجات طيران ومراكز إشراف ونشر تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومشاغل تجميع ومواقع تخزين للمسيّرات البحرية كما للصواريخ، وأسلحة ومعدات عسكرية جرى الحصول عليها من بلدان أوروبية والولايات المتحدة».

خسائر القصف الروسي في أوديسا
وفي المقابل، أعلن الحاكم المحلي في أوديسا أوليغ كيبر، الخميس، مقتل رجل، وتضرر منشآت في أحد الموانى جراء ضربات ليلية روسية جديدة على منطقة أوديسا.

وقال كيبر عبر «تلغرام»: «أطلق الروس صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود». وأشار إلى أن الغارة تسببت في مقتل شخص، وألحقت أضراراً بتجهيزات محطة للشحن البحري. كما دمرت مبنىً صغيراً وسيارتين، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي

«التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في ...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على ...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طالها القصف الروسي...
الجيش الأوكراني يستعيد قرية من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية
الجيش الأوكراني يستعيد قرية من القوات الروسية على الجبهة ......
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي...
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية......
المزيد