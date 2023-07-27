الجيش الأوكراني يستعيد قرية من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد الجيش الأوكراني قرية ستارومايورسكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية، حيث كثفت قوات كييف هجومها المضاد في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار.

وكتبت ماليار على تليغرام مؤكدة «تحرير ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك». وقالت «إن مدافعينا ينفذون حاليا عمليات تطهير» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

- الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب

يأتي ذلك، بعدما أكدت الناطقة باسم الجيش الأوكراني لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق اليوم أن كييف تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآتها لتصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت موسكو حصاراً «على غالبية موانىء» البلاد.

وقالت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية ناتاليا غومينيوك، «نحتاج إلى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها العدو ضدنا».