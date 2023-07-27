الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، «تعليق» العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية في النيجر بسبب الانقلاب، علما بأن البلد المذكور يواجه وضعا انسانيا «معقدا» وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «أوتشا» أن عدد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر ارتفع من 1,9 مليون إلى 4,3 ملايين شخص في 2023، فيما يتوقع أن يبلغ عدد ضحايا انعدام الأمن الغذائي الحاد ثلاثة ملايين شخص بين يونيو وأغسطس قبل الحصاد المقبل.

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ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021 محمد بازوم، لتكون النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

منحنى مقلق في النيجر

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على «المنحى المقلق» الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من «التغييرات غير الدستورية» لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ«تطرف عنيف».

وبعدما تحدث مع بازوم يوم الانقلاب، قال غوتيريس الخميس إنه «لا يعلم أين هو»، مضيفا «كان محتجزا، قال لي إنه بخير، لكنه قال لي إنه الوضع خطير جدا» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

تظاهرة مؤيدة لاستياء الجيش على السلطة في نيامي، الخميس 27 يوليو 2023. (فيسبوك)