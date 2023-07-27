  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 07:16 مساء
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
تظاهرة مؤيدة لاستياء الجيش على السلطة في نيامي، الخميس 27 يوليو 2023. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، «تعليق» العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية في النيجر بسبب الانقلاب، علما بأن البلد المذكور يواجه وضعا انسانيا «معقدا» وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «أوتشا» أن عدد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر ارتفع من 1,9 مليون إلى 4,3 ملايين شخص في 2023، فيما يتوقع أن يبلغ عدد ضحايا انعدام الأمن الغذائي الحاد ثلاثة ملايين شخص بين يونيو وأغسطس قبل الحصاد المقبل.

- الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
- الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري للنيجر
- رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021 محمد بازوم، لتكون النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

منحنى مقلق في النيجر
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على «المنحى المقلق» الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من «التغييرات غير الدستورية» لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ«تطرف عنيف».

وبعدما تحدث مع بازوم يوم الانقلاب، قال غوتيريس الخميس إنه «لا يعلم أين هو»، مضيفا «كان محتجزا، قال لي إنه بخير، لكنه قال لي إنه الوضع خطير جدا» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

تظاهرة مؤيدة لاستياء الجيش على السلطة في نيامي، الخميس 27 يوليو 2023. (فيسبوك)
تظاهرة مؤيدة لاستياء الجيش على السلطة في نيامي، الخميس 27 يوليو 2023. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في ...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي...
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية......
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض...
المزيد