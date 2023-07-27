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الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري للنيجر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 01:40 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري للنيجر
شعار الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى «الإفراج فورا» عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادة النظام الدستوري في هذا البلد بعدما احتجزه عسكريون وأعلنوا استيلاءهم على الحكم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يجب بذل كل الجهود لإعادة النظام الدستوري وحكم القانون. يجب الإفراج فورا دون شروط عن الرئيس محمد بازوم وضمان أمنه».

غوتيريس تحدث مع رئيس النيجر المحتجز
وتمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من التحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم، حيث أعرب له عن دعمه، وفق ما أعلن الناطق باسم الهيئة الأممية.

وأشار الناطق في منشور على تويتر الذي تقرر اعتماد «إكس» تسمية له، إلى أن غوتيريس «تحدث مساء مع محمد بازوم. لقد أعرب (الأمين العام) عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري»، بحسب وكالة «قرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، دان الأمين العام للأمم المتحدة «بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، التي تشهد الأربعاء محاولة انقلاب، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، الأربعاء، بعد فشل المحادثات ومنح الجيش مهلة للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة. وقال هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

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