رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين

أعلن رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر الخميس «تأييد إعلان» العسكريين الانقلابيين وضع حدّ «لنظام» الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي بالقصر الرئاسي في نيامي.
وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبده صدّيق عيسى، إنّ «القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر... قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن... من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة».
وأعلن عسكريّون، مساء الأربعاء، أنهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، في خطوة لاقت تنديدا إقليميا ودوليا واسعا.
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ونشر الرئيس بازوم رسالة عبر خدمة «إكس»، المعروفة سابقا بـ«تويتر»، قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش صباح الخميس، قال فيها: «ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
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