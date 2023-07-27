رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر الخميس «تأييد إعلان» العسكريين الانقلابيين وضع حدّ «لنظام» الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي بالقصر الرئاسي في نيامي.

وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبده صدّيق عيسى، إنّ «القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر... قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن... من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة».

وأعلن عسكريّون، مساء الأربعاء، أنهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، في خطوة لاقت تنديدا إقليميا ودوليا واسعا.

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وقال عسكريون، في بيان تلاه الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، وحوله تسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي: «نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعين في المجلس الوطني، لحماية الوطن، قررنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه». وأضاف: «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية».