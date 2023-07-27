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روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 10:41 صباحا
روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود
السفينة الحربية الروسية موسكفا، العام 2009، (وزارة الدفاع الروسية)
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قال جهاز الأمن الروسي، الخميس، إنه عثر على «آثار متفجرات» على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء «روستوف-نا-دونو» الروسي.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن السفينة الآتية من تركيا أبحرت في السابق إلى ميناء «ريني» الأوكراني، ومُنعت من دخول «المياه الإقليمية الروسية».

واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
سبق أن أعلن البيت الأبيض أن روسيا تدرس إمكانية شن هجمات ضد سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشن هذه الهجمات.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آدم هودج إلى «فرانس برس»، الخميس الماضي: «الجيش الروسي قد يوسع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية، لتشمل هجمات ضد سفن الشحن المدنية، ومن ثم اتهام أوكرانيا بشن هذه الهجمات».

تأتي المناكفات الروسية - الأميركية كتداعيات مباشرة لرفض موسكو تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وتنديدها بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وسبق أن اتهم الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أوكرانيا باستخدام الممر البحري، الذي فُتح في إطار الاتفاق، في «أغراض عسكرية»، بعدما قصفت كييف، الإثنين، الجسر الإستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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