إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عسكريّون، مساء الأربعاء، أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، في خطوة لاقت تنديدا إقليميا ودوليا واسعا.

وقال عسكريون في بيان تلاه الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن وحوله تسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي: «نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه»، وأضاف: «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

وأكّد «تمسّك» المجلس بـ«احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر»، مطمئنًا أيضًا «المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان».

غلق الحدود البرية والجوية

وأشار بيان العسكريين الانقلابيين أيضًا إلى «تعليق كلّ المؤسّسات المنبثقة من الجمهوريّة السابعة. وسيكون الأمناء العامّون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال»، معلنين «غلق الحدود البرّية والجوّية حتّى استقرار الوضع وفرَض حظر تجول على كامل التراب حتى إشعار آخر».

واحتَجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس بازوم فيما منحهم الجيش «مهلة» لإطلاقه، وكُلفت بنين في ضوء ذلك تأدية وساطة.

وفي وقت سابق الأربعاء، فرّق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجَز في نيامي، عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق مراسل في وكالة «فرانس برس».

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إدانات دولية بعد احتجاز بازوم

ودان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) «محاولة الانقلاب»، وهو وصف للأحداث الجارية أكّده مصدر قريب من بازوم.

كذلك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «أي محاولة لتولي الحكم بالقوة»، داعيًا إلى احترام الدستور النيجري. وأعلن الناطق باسم الأمين العام أن غوتيريس «تحدث» مع بازوم وأعربه له عن «دعمه الكامل وتضامنه»، مشددًا على أن ما يجري غير دستوري.

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأربعاء بإطلاق رئيس النيجر. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان: «ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم».

ودعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر. وصرّح بلينكن الذي يزور نيوزيلندا قائلًا: «تحدثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسًا للنيجر منتخبًا بشكل ديمقراطي»، مطالبًا بـ«إطلاقه فورًا».

وأعلن بلينكن أن استمرار المساعدات التي تُقدمها بلاده للنيجر مرهون بـ«الحفاظ على الديمقراطيّة» في الدولة الإفريقيّة.

إدانة فرنسية.. ووفد أفريقي في مهمة وساطة

كما صدرت إدانات عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، والجزائر المجاورة. ودانت باريس «أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة» في النيجر، حسبما قالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا.

وأعلن البنك الدولي أنه «يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة أو زعزعة استقرار» النيجر.

في الأثناء، توجّه رئيس بنين باتريس تالون إلى النيجر لتأدية وساطة، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ«إيكواس».

وأشار مصدر مقرب من بازوم إلى أن تالون لن يصل قبل الخميس إلى نيامي ليجتمع بوفد نيجيري «سبق أن أجرى محادثات مع الطرفين».

وندّدت الأحزاب المنضوية في الاتئلاف الحاكم بـ«جنون انتحاري ومناهض للجمهورية»، مؤكدة أن «بعضًا من عناصر الحرس الرئاسي احتجزوا رئيس الجمهورية وعائلته ووزير الداخلية» حمدو أدامو سولي.

وانتُخب بازوم الذي يُعد من بين القادة الموالين للغرب الذين يتضاءل عددهم في منطقة الساحل، العام 2021 على رأس الدولة الغارقة في الفقر والتي تعاني عدم استقرار.