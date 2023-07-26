أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ «كروز» روسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة، وذلك في الشهر الثامن عشر من غزو موسكو لأوكرانيا.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تلغرام «في 26 يوليو، جرى تدمير 36 صاروخ كروز للعدو»، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم، بحسب «فرانس برس».

تبنت أوكرانيا الإثنين الماضي الهجوم بمسيّرتين على موسكو خلال الليل مما يدل على هشاشة وضع العاصمة الروسية، واستهدفت ضربات جديدة القرم ومنطقة أوديسا الأوكرانية فيما حذرت روسيا من أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ «إجراءات رد قاسية». وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه إن الهجوم على موسكو «كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية».

رد على الضربات الروسية ضد أوديسا

إعلان المسؤولية الذي نادرا ما يحصل من جانب كييف التي اعتادت النفي أو عدم التعليق على الهجمات، يأتي فيما وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد على الضربات الروسية ضد أوديسا والتي نفذت في نهاية الأسبوع وأوقعت قتيلين وألحقت أضراراً بكاتدرائية تاريخية.

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لم تستهدف موسكو ومنطقتها بمسيّرات منذ حوالى ثلاثة أسابيع. وأعلن الجيش الروسي الذي ندد «بعمل إرهابي» أنه جرى إسقاط المسيرتين وقد تحطمتا بدون سقوط ضحايا. من جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من اتخاذ «إجراءات رد قاسية».

روسيا تختفظ بحق اتخاذ اجراءات رد قاسية

وقالت في بيان «نعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية لترهيب السكان المدنيين» متهمة الغربيين بـ«الوقوف خلف الأعمال الوقحة» التي تقوم بها كييف. وأضافت أن «روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اجراءات رد قاسية».

وأوضحت وكالة «تاس» الروسية أن إحدى المسيرتين تحطمت في شارع كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية، بينما أصابت الأخرى مركزاً للأعمال في شارع ليخاتشيفا قرب أحد الشوارع الدائرية الرئيسة في موسكو.