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الحرس الرئاسي في النيجر يفرق متظاهرين مؤيدين للرئيس بطلقات تحذيرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 08:32 مساء
الحرس الرئاسي في النيجر يفرق متظاهرين مؤيدين للرئيس بطلقات تحذيرية
الحرس الرئاسي في النيجر. (الإنترنت)
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عمد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء محاولة انقلاب في النيجر، اليوم الأربعاء، إلى تفريق متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد بازوم في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق «فرانس برس».

وحصل ذلك عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يحتجز الحرس بازوم.

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم بعدما اعتقله عناصر من الحرس الرئاسي في إطار ما وصفته مصادر عديدة بـ«محاولة انقلاب».

الوليات المتحدة تطالب بإطلاق سراح بازوم 
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تطورات اليوم في النيجر.. نحض على وجه الخصوص عناصر في الحرس الرئاسي على إطلاق سراح الرئيس بازوم من الاعتقال والامتناع عن العنف».

كما أبدت أبدت فرنسا «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل والتي تشهد محاولة انقلاب بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى احتجاز الرئيس محمد بازوم. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا قلقة للاحداث الراهنة في النيجر وتتابع بانتباه تطور الوضع»، 

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واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي الأربعاء بعد فشل «المحادثات» ومنح الجيش «مهلة» للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة»
وقال أحد أقارب الرئيس، في اتصال مع جريدة «لوموند» الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة» وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدًا أن ما يجري «ليس انقلابًا»، لكنه توتر بسبب «مشكلة مع الحرس الرئاسي»، دون مزيد من التفاصيل.

ودان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق  الأربعاء، على لسان مسؤول السياسة الخارجية «أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر»، حيث يحتجز عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم.

وأعرب جوزيب بوريل في رسالة عبر منصة «تويتر» التي باتت تحمل تسمية إكس عن «قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي»، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحدث.

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