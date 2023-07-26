اليونان تكافح جحيم الحر.. استمرار الحرائق في رودوس وكورفو

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد اليونان لارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بينما تتواصل الحرائق في جزر رودوس وكورفو وإيفيا، بعدما تسببت أمس الثلاثاء في مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طياران من سلاح الجو كانا يكافحان النيران، وفق وكالة «فرانس برس». وبينما يشهد حوض المتوسط حرائق عنيفة، يواصل رجال الإطفاء في الجزائر جهودهم في شمال شرق البلاد، حيث تسببت الحرائق في وفاة 34 شخصا على الأقل منذ الأحد الماضي.



وفي إيطاليا، توفي ثلاثة مسنين جراء الحرائق في صقلية. أما في كرواتيا فينهمك أكثر من مئة إطفائي، الأربعاء، في إخماد حريق اندلع، الإثنين، قرب موقع دوبروفنيك التاريخي والسياحي. وفي جزيرة كورسيكا (جنوب شرق فرنسا)، كافح رجال الإطفاء طول الليل حريقا عنيفا أججته الرياح القوية بالقرب من ثلاث قرى. ولكن الوضع تحسن صباح الأربعاء.

حريق غابات في البرتغال

في البرتغال، يواصل المئات من رجال الإطفاء العمل على احتواء حريق غابات اندلع، الثلاثاء، في محيط منتجع سينترا السياحي، مما تسبب في ثماني إصابات طفيفة، بحسب الحماية المدنية. وأوضح قائد الحماية المدنية إليسيو أوليفيرا، صباح الأربعاء، أن الحريق بات «تحت السيطرة».

وفي اليونان، وبعد تحسن بسيط أول من أمس الاثنين، بدأت موجة حر جديدة الثلاثاء، مع حرارة بلغت 42 درجة مئوية، بينما ينتظر أن تصل إلى 43 و45 درجة مئوية وسط وجنوب البلاد، بحسب الأرصاد الوطنية. وفي أتيكا بمنطقة أثينا، التي تشهد موجة حر شديد منذ أكثر من عشرة أيام، ستصل الحرارة إلى ما بين 43 و44 درجة مئوية، بحسب المصدر نفسه.في حين سيغلق الأكروبوليس في أثينا أبوابه، الأربعاء، عند الـ11.00 بالتوقيت المحلي (8.00 ت غ) بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المعلم الأثري الذي يستقطب أعلى عدد من الزوار في البلاد، بحسب وزارة الثقافة.

وستبقى كل المواقع الأثرية في البلاد مغلقة، الأربعاء، في ساعات النهار الأكثر حرا بين الظهر والخامس بعد الظهر، كما حصل الأسبوع الماضي خلال أول موجة حر في أوج عطل الصيف.

اليونان، المعتادة على موجات الحر في الصيف، تقع في شرق المتوسط إحدى «النقاط الأكثر سخونة» في الاحترار المناخي، وتشهد حاليا واحدة من أطول موجات الحر في السنوات الماضية، بحسب خبراء الأرصاد الوطنية. وقال مرصد أثينا الوطني إن الرقم القياسي المطلق سجل بالعاصمة في يونيو 2007، مع 44.8 درجة مئوية. وعلى الصعيد الوطني، بلغ 48 درجة مئوية في يوليو 1977 بإلفسينا قرب أثينا.

على صعيد الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من عشرة أيام، ما زالت الحرائق العنيفة مستعرة في جزيرتي رودوس جنوب شرق بحر إيجة، وكورفو في الطرف الآخر شمال غرب البلاد في البحر الأيوني، وإيفيا التي لا تبعد كثيرا عن أثينا. ويواصل نحو 100 رجل إطفاء، الأربعاء، مكافحة النيران في إيفيا، حيث قتل طياران في سلاح الجو اليوناني حين تحطمت قاذفة المياه التي كانا يقودانها في وادٍ.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «لقد ضحيا بحياتهما في أثناء إنقاذهما الأرواح». وأعلنت قيادة أركان الجيش اليوناني الحداد ثلاثة أيام.

في هذه الجزيرة أيضا، عثر على جثة متفحمة لضحية ثالثة. وحضرت الشرطة إلى المكان، للتحقق ما إذا كانت لراعٍ فقد منذ الأحد. وفي رودوس، حيث تشتعل النيران لليوم التاسع على التوالي، يحاول 266 رجل إطفاء، بدعم من ثلاث مروحيات وطائرتين، إخمادها.

بينما يتزايد غضب السكان، خصوصا في القسم الجنوبي من هذه الجزيرة السياحية. وقال فاسيليس، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه بالكامل: «ليس لدينا لا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات منذ أسبوع». ويسيطر على ساحل الجزيرة جو كئيب، فالشوارع مقفرة والأبواب مغلقة، ولا يُسمع غير صوت سيارات الإطفاء ومركبات المتطوعين. وقال كريستوس كيتسوس، أحد سكّان الجزيرة الذي يعمل في فندق فخم: «ليس هناك ما هو أسوأ من الذي نعيشه اليوم». وأضاف: «السلطات فشلت رئيس البلدية والمحافظ والحكومة جميعهم!».

وفي كورفو، يكافح النيران التي بدأت الأسبوع الماضي 62 رجل إطفاء، تؤازرهم طائرتان ومروحيتان. أما في غرب البيلوبونيز، وعلى جبهة رابعة كبرى، فيعمل 140 رجل إطفاء ومروحية على إخماد حريق غابات.



صيف صعب في اليونان

بينما هزت صور الغابات المتفحمة كل اليونان، حذر ميتسوتاكيس، الثلاثاء، من أن مكافحة الحرائق تبقى «صعبة». وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، الذي خصص لهذه المسألة: «نعيش تداعيات أزمة المناخ. أمامنا صيف صعب». وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة جدا، التي رافقتها رياح قوية وصلت سرعتها أحيانا إلى 60 كلم/الساعة في بحر إيجة، في حرائق كبرى منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب تقديرات الفرع اليوناني للصندوق العالمي للطبيعة الثلاثاء، أتت الحرائق على 35 ألف هكتار من الغابات والأشجار منذ الأسبوع الماضي في هذا البلد الواقع شرق المتوسط.