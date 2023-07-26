القضاء الإيراني يلغي حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام صدر بحق شاب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية بعد وفاة مهسا أميني، وفق ما أوردت وكالة أنباء محلية الأربعاء.

حكم القضاء في أكتوبر الماضي بإعدام محمد قبادلو (23 عامًا) لإدانته بتهمة «الإفساد في الأرض» على خلفية قتل عنصر من الشرطة دهسًا بسيارة وجرح آخرين على هامش احتجاجات اندلعت في سبتمبر بعد وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأوردت وكالة «مهر» نقلًا عن فريق الدفاع أن «المحكمة العليا ألغت إدانة ... قبادلو وستجري إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم».

تعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو

ومطلع فبراير، أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمدًا. وطلبت عائلة المدان في حينه الصفح عنه، مشيرة إلى أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

شهدت الجمهورية الإسلامية حركة احتجاجية اعتبارًا من 16 سبتمبر 2022 عقب وفاة أميني بعد توقيفها، بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تتراجع حدتها بشكل ملحوظ. وقُتِل المئات على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وجرى توقيف الآلاف على خلفية التحركات التي عدّها المسؤولون الإيرانيون إجمالًا أعمال «شغب» تدعمها دول أجنبية.

وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيرًا مماثلًا.