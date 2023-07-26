وزير الدفاع الروسي: كوريا الشمالية «شريك مهم»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية «شريك مهم» لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.

شريك مهم لروسيا

وقال شويغو إن «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون»، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو، ونقلته وكالة فرانس برس.

وأكد عزمه على «تعزيز التعاون» العسكري بين البلدين خلال الزيارة التي تأتي لمناسبة إحياء بيونغ يانغ الذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.