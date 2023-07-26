انطلاق القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي «الروسي- الأفريقي» غدا في سان بطرسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدًا الخميس بمدينة سان بطرسبرغ الروسية أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني «الروسي- الأفريقي» بمشاركة 50 دولة، ممثلة في نحو 45 رئيس دولة ونائبي رئيس وأكثر من 100 وزير، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بعد 4 سنوات من انعقاد القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية.

منصة حوار روسية- أفريقية

بعد المنتدى الاقتصادي والإنساني «الروسي- الأفريقي» منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا، حيث تسعى روسيا إلى بسط نفوذها في ربوع القارة الأفريقية، بينما تسعى البلدان الأفريقية للاستفادة من الدعم الروسي لتعزيز اقتصاداتها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ضيف شرف لروسيا وسيحظى بترحيب حار من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية». وأكد بوريسينكو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن الزعيمين الروسي والمصري يرتبطان ليس فقط بتاريخ طويل من الشراكة متبادلة المنفعة، ولكن بصداقة شخصية عميقة الجذور.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أن المباحثات المرتقبة بين الرئيسين في سانت بطرسبرغ تعد فرصة مثالية لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تطورات التعاون الروسي- المصري، متوقعًا أن تعطي المباحثات المقبلة التي تأتي على مستوى القمة، دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.