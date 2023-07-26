قتيل بحريق سفينة شحن قبالة هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم، وأصيب عدد من زملائه بجروح جراء حريق اندلع، في وقت مبكر الأربعاء، على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأوضح خفر السواحل، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم، لكن فشلوا في ذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر».

وأشار البيان إلى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة «فريمانتل هايواي»، المسجّلة في بنما، على نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلو مترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، مؤكدا إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.