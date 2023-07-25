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واشنطن تتهم روسيا بإلحاق ضرر بمسيَّرة أميركية فوق سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 07:10 مساء
واشنطن تتهم روسيا بإلحاق ضرر بمسيَّرة أميركية فوق سورية
صورة قدمتها وزارة الدفاع الأميركية تظهر مقاتلة روسية تحلق بالقرب من طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 بريداتور في 23 يوليو 2023 (أ ف ب)
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قال ضابط أميركي، الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية ألقت قنابل مضيئة فوق مسيَّرة أميركية أثناء مشاركتها في مهمة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية، مما ألحق أضرارًا بمروحتها.

واتهمت الولايات المتحدة الطيارين الروس بتعريض طائرات وأفراد طاقم أميركيين للخطر عبر سلسلة من المناورات غير الآمنة وغير المهنية هذا الشهر فوق سورية، حيث تنشر روسيا قوات لدعم الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال اللفتنانت جنرال في سلاح الجو الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش في بيان إن يوم الأحد «حلقت طائرة مقاتلة روسية على نحو خطير بالقرب من طائرة مسيرة أميركية من طراز MQ-9 كانت في مهمة ضد داعش، وضايقتها ونشرت قنابل مضيئة من موقع فوقها مباشرة».

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وأضاف غرينكيفيتش أن «إحدى القنابل المضيئة الروسية أصابت المسيرة الأميركية MQ-9 وألحقت أضرارًا بالغة بمروحتها»، لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها. ودعا «القوات الروسية في سورية إلى وضع حد فوري لهذا السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني».

حوادث مضايقات سابقة بين روسيا والولايات المتحدة
في حين أن معظم الحوادث التي أبلغ عنها أخيرًا تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال غرينكيفيتش إن طائرة روسية اقتربت كثيرًا من طائرة استطلاع مأهولة في 16 يوليو، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان.

في وقت سابق من الشهر، قالت الولايات المتحدة إن طائرات روسية ضايقت طائرات أميركية بدون طيار من طراز MQ-9 فوق سورية في مناسبتين خلال 24 ساعة، بما في ذلك عن طريق إلقاء قنابل مضيئة أمامها.

وفي مارس، قالت واشنطن إن طائرة روسية قطعت مروحة طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود، مما تسبب في تحطمها.

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