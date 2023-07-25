تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية أضنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وقالت (أفاد)، إن الزلزال وقع بمنطقة «قوزان» التابعة لولاية أضنة، في الساعة 08:44 (05:44 بتوقيت غرينتش) على عمق 11.27 كم، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

الزلزال لم يتسبب بأي أضرار

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

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دوره، أفاد والي أضنة سليمان البان، أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار وفقا للمعطيات الأولية، مشيرا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

وأعرب البان، في تصريح لـ«الأناضول»، عن أمنياته بالسلامة لجميع المواطنين في أضنة.