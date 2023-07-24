قتيل و15 مصابا جراء عاصفة قوية ضربت سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب نحو 15 بجروح في شمال غرب سويسرا، الإثنين، بعدما ضربت عاصفة، يرجّح أن تكون إعصارا، مدينة في جبال جورا، متسبّبة في أضرار جسيمة.

وضربت العاصفة مدينة لا شو-دو-فون التي تشتهر بصناعة الساعات، والواقعة في جبال جورا بمنطقة نوشاتيل المحاذية لفرنسا. وأعلنت شرطة نوشاتيل أن العاصفة «تسبّبت للأسف في مصرع شخص خمسيني جراء سقوط رافع». وتابعت: «قدّمت أجهزة الطوارئ الرعاية لنحو 15 مصابا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

عبرت العاصفة سريعا، لكن الرياح العاتية تسببت في أضرار جسيمة، حيث لحقت أضرار بسيارات، بعضها دُمّر بالكامل. كما تكسّرت سقوف واقتلعت الرياح أشجارا.

إعصار مترافق مع عاصفة في منطقة جورا

وبحسب الأرصاد الجوية الوطنية السويسرية، ضرب «ما يرجّح أنه إعصار مترافق مع عاصفة تكوّنت سريعا في منطقة جورا» مدينة لا شو-دو-فون قرابة الظهر.

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وأعلنت الأرصاد الجوية السويسرية في تغريدة أن محطة الرصد التابعة لها في مطار لا شو-دو-فون سجّلت رياحا بلغت سرعتها 217 كيلو مترا بالساعة، مشيرة إلى أن العاصفة «اشتددت بشكل مفاجئ لدى وصولها المنطقة».

تنبيه للسكان بالبقاء في الأماكن المغلقة

عمليات الإنقاذ والتنظيف جارية، بينما حضّت شرطة نوشاتيل السكان على عدم تعريض أنفسهم لمخاطر على غرار سقوط أحجار أو أشجار. كذلك نبّهت من مزيد من العواصف يرجّح أن تتشكل، وحضّت السكان على البقاء في الأماكن المغلقة.

قبل وصولها سويسرا، ضربت العاصفة شرق فرنسا. وأبلغت سلطات منطقة دو «فرانس برس» بأن قرية مونلوبون التي تبعد نحو 18 كيلو مترا عن لا شو-دو-فون كانت الأكثر تضررا.

ولحقت أضرار بالمبنى البلدي والكنيسة والمدرسة. كما تضرّرت سقوف «نحو 15 منزلا» من دون أن تسجّل أي إصابات. وفي أنحاء أخرى في الجانب الفرنسي من الحدود، لحقت أضرار بنحو 30 منزلا، إلا أن حجم الدمار الإجمالي لم يعرف بعد.