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البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 05:11 مساء
البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل
البرلمان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أقر المشرعون الإسرائيليون، الإثنين، بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل، تستهدف الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تُمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم، برئاسة بنيامين نيتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقد تسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين، منذ يناير الماضي، في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، حيث شارك فيها عشرات الآلاف.

تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان
وتقول الحكومة الائتلافية، المؤلفة من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية متشددة، إن الإصلاح يستهدف تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب القضاء، بينما يخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديمقراطية.

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أقر البرلمان بقراءة أولى، في 11 يوليو، بندا يلغي إمكانية نظر القضاء في «معقولية» قرارات الحكومة، بعدما أبطلت المحكمة العليا في 18 يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي، ومن ثم لم يكن من «المعقول» أن يشغل حقيبة وزارية على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة.

واضطر نيتانياهو لإقالته من منصبه. لكنه انتقد قرار القضاة، متهما إياهم بتجاهل «إرادة الشعب». ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة الدستور، وإنها بإلغائها قوانين أساءت استخدام صلاحياتها بشكل كبير.

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