15 قتيلا و19 مفقوداً بعد غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون الإثنين، بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان، إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، فيما جرى إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق في أسباب الغرق، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقل بيان عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي محمد عرفة قوله، إنه «حتى الآن، لا يزال البحث جارياً عن 19 شخصاً»، موضحا «سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث. وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري».

زورق خشبي لنقل الركاب

ونشرت الوكالة صوراً لعمال الإنقاذ الذين جرى تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.

وأشار الناطق باسم المكتب المحلي وحي الدين، لوكالة «فرانس برس» إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي، موضحا أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظاً لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتاً إلى أن إفادة صحفية حول سبب الغرق وتقييمه ستجري في وقت لاحق اليوم.

وفي إندونيسيا، عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل.

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وتكثر الحوادث في البحر في إندونيسيا وهي أرخبيل يضم 17 ألف جزيرة، حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

وقضى نحو 160 شخصا في 2018 عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقا في العالم، في جزيرة سومطرة.

وفي مايو 2022، جنحت عبّارة كان على متنها 839 شخصا في إقليم نوسا تينغارا ايست طوال يومين، ولم يُصب أحد في الحادثة.