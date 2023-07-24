مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو كان عملية خاصة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية، لوكالة «فرانس برس»، إن الهجوم بمسيّرتين الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الإثنين كان «عملية خاصة» نفذتها كييف.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «الهجوم بمسيّرتين على موسكو اليوم كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية» التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

- روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، أنها «حيدت» طائرتين أوكرانيتين بلا طيار في موسكو خلال الليل، قائلة إنها أحبطت «عملا إرهابيا» من جانب كييف في العاصمة الروسية.

«تحييد طائرتين أوكرانيتين»

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في صباح 24 يوليو، أُحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «جرى تحييد طائرتين أوكرانيتين بلا طيار وتحطمتا. ليس هناك ضحايا».

من جهتها، أشارت وكالة «تاس» إلى أن حطام إحدى المسيرتين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية.