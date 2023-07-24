الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الكرملين، اليوم الإثنين، أن تكون القوات الروسية استهدفت ليل السبت الأحد الكاتدرائية التاريخية في مدينة أوديسا في أوكرانيا، الواقعة في وسط المدينة والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، محمّلا المسؤولية عن تضررها لدفاعات كييف الجوية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «لقد كررنا ويمكننا أن نكرر بأن قواتنا المسلحة، لا تقصف بنى تحتية مدنية على الإطلاق، ناهيك عن كاتدرائيات وكنائس أو أهداف مشابهة أخرى»، مشيرا إلى أن «صواريخ (أوكرانية) مضادة للصواريخ هي التي جرى إطلاقها ودمّرت الكاتدرائية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- كييف: الضربات الروسية دمرت كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو

والأحد، أعلنت كييف أن ضربات روسية «دمرت» كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ«جريمة حرب».

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية «دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو.. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر».