  • Alwasat News
Atwasat

الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 12:01 مساء
الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. (الإنترنت)
alwasat radio

نفى الكرملين، اليوم الإثنين، أن تكون القوات الروسية استهدفت ليل السبت الأحد الكاتدرائية التاريخية في مدينة أوديسا في أوكرانيا، الواقعة في وسط المدينة والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، محمّلا المسؤولية عن تضررها لدفاعات كييف الجوية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «لقد كررنا ويمكننا أن نكرر بأن قواتنا المسلحة، لا تقصف بنى تحتية مدنية على الإطلاق، ناهيك عن كاتدرائيات وكنائس أو أهداف مشابهة أخرى»، مشيرا إلى أن «صواريخ (أوكرانية) مضادة للصواريخ هي التي جرى إطلاقها ودمّرت الكاتدرائية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- كييف: الضربات الروسية دمرت كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو

والأحد، أعلنت كييف أن ضربات روسية «دمرت» كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في مركز المدينة التاريخي واصفة ذلك بـ«جريمة حرب».

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية «دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو.. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي

«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي»
هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ ...
رئيس بلدية موسكو: «ضربات بطائرات بلا طيار» طالت مبنيَين غير سكنيين
رئيس بلدية موسكو: «ضربات بطائرات بلا طيار» طالت مبنيَين غير ...
العثور على «حطام طائرة بلا طيار» بالقرب من وسط موسكو
العثور على «حطام طائرة بلا طيار» بالقرب من وسط موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر مخزن حبوب
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
المزيد
مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو كان عملية خاصة
مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو ......
الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية
الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا ......
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب الحرائق
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب ......
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر مخزن حبوب
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا ......
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو...
المزيد