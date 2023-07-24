روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها «حيدت» طائرتين أوكرانيتين بلا طيار في موسكو خلال الليل، قائلة إنها أحبطت «عملا إرهابيا» من جانب كييف في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في صباح 24 يوليو، أُحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «جرى تحييد طائرتين أوكرانيتين بلا طيار وتحطمتا. ليس هناك ضحايا».

من جهتها، أشارت وكالة «تاس» إلى أن حطام إحدى المسيرتين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية.