  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 10:44 صباحا
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
انتشار أمني بعد إسقاط مسيرتين قرب موسكو. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها «حيدت» طائرتين أوكرانيتين بلا طيار في موسكو خلال الليل، قائلة إنها أحبطت «عملا إرهابيا» من جانب كييف في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «في صباح 24 يوليو، أُحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 وأضافت «جرى تحييد طائرتين أوكرانيتين بلا طيار وتحطمتا. ليس هناك ضحايا».

من جهتها، أشارت وكالة «تاس» إلى أن حطام إحدى المسيرتين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي

«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي»
هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ ...
رئيس بلدية موسكو: «ضربات بطائرات بلا طيار» طالت مبنيَين غير سكنيين
رئيس بلدية موسكو: «ضربات بطائرات بلا طيار» طالت مبنيَين غير ...
العثور على «حطام طائرة بلا طيار» بالقرب من وسط موسكو
العثور على «حطام طائرة بلا طيار» بالقرب من وسط موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر مخزن حبوب
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
المزيد
مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو كان عملية خاصة
مصدر بوزارة الدفاع الأوكرانية: الهجوم بالمسيّرات على موسكو ......
الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية
الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا ......
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب الحرائق
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب ......
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا يدمر مخزن حبوب
الجيش الأوكراني: هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا ......
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو
روسيا تعلن «تحييد» مسيرتين أوكرانيتين تحطمتا في موسكو...
المزيد