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هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 10:28 صباحا
هجوم بالمسيرات في موسكو.. والسلطات الروسية تتهم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي»
مبنى متضرر على وقع هجوم مسيرات في موسكو. (صورة مثبتة من فيديو)
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هاجمت طائرات بدون طيار، الإثنين، العاصمة الروسية موسكو، فيما اتهمت وزارة الدفاع، أوكرانيا بتنفيذ «الهجوم الإرهابي»، في حين قالت السلطات المحلية إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع في روسيا، أن قوات الدفاع الجوي صدت «هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة على موسكو في وقت مبكر»، الإثنين، وأضافت أنه جرى اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين، بحسب وكالة «رويترز».

واتهمت الوزارة «نظام كييف» بمحاولة تنفيذ «هجوم إرهابي» بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكدة أنها «أحبطت الهجوم».

بدوره، أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليغرام، أن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحاً (01:00 بتوقيت جرينتش)، الإثنين، مشيراً إلى أن الهجوم «لم يسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن خدمات الطوارئ أن «طائرة بدون طيار اصطدمت بمبنى مكتب شاهق في شارع ليكهاتشيف في موسكو».

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وأشارت الوكالة الروسية إلى «العثور على شظايا طائرات مسيرة في موسكو»، قائلة إن خدمات الطوارئ وجدت أجزاء من طائرة بدون طيار في شارع «كومسومولسكي» في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

ويقع شارع «كومسومولسكي» في المنطقة الإدارية المركزية بموسكو، وليس بعيداً عن مباني وزارة الدفاع الروسية، بحسب «رويترز».

وأفاد شاهد بسماع دوي انفجارين في موسكو قبل العثور على حطام طائرة مسيرة.

وذكرت قنوات روسية مرتبطة بوكالة الأمن الفيدرالي الروسي FSB، على تليغرام، أن سكان مناطق عدة في جنوب غرب وجنوب موسكو أبلغوا عن أصوات انفجارات.

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من التقارير.

هجمات بطائرات مسيرة
وتعرضت روسيا لهجمات متكررة في الأسابيع الأخيرة، وعانت من هجمات بطائرات مسيرة على مناطق من بينها موسكو وشبه جزيرة القرم ومصافي النفط في جنوب البلاد.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، استهدفت طائرات مسيّرة عدداً من المدن الروسية، في هجمات شهدت تزايداً في الأشهر الماضية، ونادراً ما بلغت هذه المسيّرات العاصمة الواقعة على مسافة 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الروسية إسقاط مسيّرتين فوق الكرملين، قبل أيام من تعرّض مبانٍ مرتفعة في العاصمة لاعتداء مماثل.

واستخدمت موسكو بدورها بشكل مكثف سلاح المسيّرات ضد أهداف عدة في أوكرانيا.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم، السبت الماضي، إن هجوماً بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة في المنطقة، دفع السلطات لإجلاء جميع الأشخاص في محيط خمسة كيلومترات، وتعليق حركة المرور على جسر القرم لفترة وجيزة.

وأعلنت روسيا حالة «التأهب القصوى» بسبب احتمال وقوع حوادث عند الجسر، فيما دعا مسؤول على قناة «تليغرام» الناس إلى عدم الذعر في حالة سماع أجهزة الإنذار.

وفي مؤشر آخر على وجود مخاوف أمنية في شبه جزيرة القرم، حذر أوليج كريتشكوف، وهو مستشار لأكسينوف، الناس من نشر صور للبنية التحتية المهمة على الإنترنت.

وحث كريتشوف المواطنين الذي يعرفون هوية ناشري هذه المنشورات بإبلاغ وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الاتحادي الروسي.

وقال: «تذكروا أن نشر أي مقطع مصور على الإنترنت عن الجيش أو منشآت حيوية سيكون في صالح العدو».

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها إليها في 2014 أي قبل ثماني سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن جسر القرم يعد «هدفاً عسكرياً مشروعاً»، مشيراً إلى أنه «يجلب الحرب وليس السلام»، وذلك بعد أيام من استهدافه وتسجيل ضحيتين قبل استئناف حركة المرور جزئياً به.

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