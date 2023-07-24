حاكم شبه جزيرة القرم يعلن اعتراض 11 طائرة مسيّرة أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، الإثنين، إن أوكرانيا تشن هجوماً بالطائرات المسيّرة على شبه الجزيرة.

وأوضح الحاكم الذي عينته السلطات الروسية، أن قوات الدفاع الجوي تعترض 11 طائرة بدون طيار في شبه جزيرة القرم، بحسب وكالة «رويترز».

انفجار في مخزن ذخيرة

والسبت أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنته أوكرانيا إلى «انفجار» مخزن ذخيرة في القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف.

- هجوم أوكراني على القرم يؤدي إلى «انفجار» مخزن ذخيرة وإجلاء سكان

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام، «نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة»، مضيفا «جرى اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم.. وبهدف تقليل المخاطر، جرى اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم»، بحسب وكالة «فرانس برس».