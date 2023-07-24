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زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات وسعيه لتشكيل حكومة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 12:54 صباحا
زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات وسعيه لتشكيل حكومة
زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييس فيخو (الإنترنت)
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أعلن ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي الذي حل أولاً في الانتخابات التشريعية في إسبانيا، الأحد فوزه في هذا الاستحقاق، مؤكدًا أنه سيحاول تشكيل حكومة.

وقال نونييس فيخو، أمام مقر حزبه في مدريد: «بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي» محاولة تشكيل حكومة، وذلك على الرغم من عدم حصوله مع حليفه المحتمل الوحيد حزب«"فوكس» اليميني المتطرف على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- سانشيز: اليمين واليمين المتطرف هُزما في الانتخابات الإسبانية

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن اليمين واليمين المتطرف «هُزما» في الانتخابات التشريعيّة. وقال سانشيز، أمام ناشطين اشتراكيين متحمسين تجمعوا خارج مقر الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إن «الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت». وأضاف: «نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير».

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