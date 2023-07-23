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مقتل 4 عناصر من الشرطة في هجوم بجنوب شرق إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 05:30 مساء
مقتل 4 عناصر من الشرطة في هجوم بجنوب شرق إيران
عناصر من الشرطة الإيرانية. (الإنترنت)
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قتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء «اعتداء إرهابي» استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، «استشهد أربعة من عناصر شرطة الطرق اليوم الأحد نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش-تفتان التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان». وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق الى مقتل ثلاثة عناصر، إلا أن الرابع قضى لاحقًا متأثرًا بجروحه، بحسب «فرانس برس».

وتعد المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان من الأكثر فقرًا في إيران، وغالبًا ما تشهد هجمات على قوات الأمن وحوادث أمنية يقف خلفها مسلحون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة أو متمردون من أقلية البلوش أو شبكات لتهريب المخدرات والوقود. 

 تبادل لإطلاق نار عقب مقتل شرطي
وفي الثامن من يوليو، قتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في مدينة زاهدان مركز المحافظة، تخلله تبادل لإطلاق نار أدى إلى مقتل المهاجمين الأربعة، وفق وسائل الإعلام الرسمية. وتبنّت الهجوم جماعة «جيش العدل» السنية المتطرفة في المحافظة التي تصنفها طهران «إرهابية» وتتهمها بشن هجماتها انطلاقًا من باكستان المجاورة.

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وفي الأشهر الماضية، شهدت زاهدان توترات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

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