سلسلة هجمات في كينيا تحرك المخاوف من «حركة الشباب» المتطرفة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت سلسلة هجمات بقنابل يدوية الصنع وعمليات قطع رؤوس الشهر الماضي في المناطق الريفية بشمال شرق كينيا، ما أثار من جديد المخاوف من حركة الشباب المتطرفة في هذا البلد المجاور للصومال.

كينيا، القوة الاقتصادية والسياحية في شرق أفريقيا، لم تشهد منذ 2019 اعتداءً ضخمًا على يد الجماعة الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة. غير أن البلد يواجه بانتظام هجمات محدودة في مناطق لامو ومانديرا وغاريسا الواقعة على الحدود الممتدة على مسافة 700 كلم بين البلدين، بحسب «فرانس برس».

يخيم القلق على السكان والسلطات منذ شهر. فبين 3 و24 يونيو، قتل 24 شخصًا بينهم 15 من قوات الأمن في هذه المناطق في ست هجمات متفرقة نسبت إلى حركة الشباب. وقام «المتطرفون» في إحدى هذه الهجمات بقطع رؤوس مدنيين في بلدة ريفية نائية في منطقة لامو المعروفة بجزرها الواقعة في المحيط الهندي.

الصومال تعلن «حربًا شاملة» على حركة الشباب

ويرى بعض المحللين أن الشباب ينشطون مجددًا في كينيا بعدما وجدوا أنفسهم في موقع دفاعي في الصومال حيث أعلنت حكومة الرئيس حسن شيخ محمود «حربًا شاملة» عليهم.

وتواجه الحركة التي كانت تعد ما بين سبعة آلاف و12 ألف مقاتل العام 2022 بحسب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، منذ بضعة أشهر هجومًا يشنه عليها الجيش الصومالي وميليشيات عشائرية محلية مدعومة من قوة الاتحاد الأفريقي (أتميس أو أميصوم سابقا) وبمشاركة قوات كينية، فضلا عن ضربات جوية أميركية.

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وأتاحت العملية العسكرية للقوات الحكومية استعادة السيطرة على بعض المناطق في وسط البلاد، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحملة قريبًا في جنوب البلاد.

وأوضح مدير قسم شرق أفريقيا وشمالها في مجموعة الأزمات الدولية نيكولا دولوني أن الهجمات في كينيا هي وسيلة تؤكد الحركة عبرها أنه «رغم الضغط الذي تخضع له، فهي تحتفظ بالقوة الضاربة ذاتها». وأضاف أن «هذا قد يكون كذلك وسيلة لتحذير كينيا التي التزمت بالمشاركة في هجوم الحكومة الصومالية».

«قلة تنظيم»

وتستهدف حركة الشباب كينيا منذ تدخلها العسكري في الصومال العام 2011، ثم مشاركتها في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أنشئت العام 2012 لمكافحة التمرد.

وشن «المتطرفون» الذين يستفيدون من عدم ضبط الحدود بصورة محكمة ويجندون مقاتلين بين السكان المحليين الشبّان، عدة هجمات واسعة النطاق استهدفت مركز وستغيت التجاري في العاصمة الكينية نيروبي في سبتمبر 2013 (67 قتيلًا)، وجامعة غاريسا في أبريل 2015 (148 قتيلًا) وفندق دوسيت في نيروبي في يناير 2019 (21 قتيلًا).

ورأى الأستاذ في معهد العلوم السياسية (سيانس بو) في باريس وخبير أفريقيا رولان مارشال أن الهجمات الأخيرة هي «انتقام» من حركة الشباب بعد الضربات الجوية الكينية الأخيرة التي استهدف مواقعها في الصومال. ولفت إلى أنه «جرى تبديل قادة الجهاز الأمني الكيني في الآونة الأخيرة مع قيام إدارة روتو (الرئيس المنتخب في أغسطس 2022) الجديدة وهناك قلة تنظيم نسبية على الحدود».

ولا تتركز هجمات الشباب على كينيا، بل أعلنت إثيوبيا التي تكن لها الحركة عداء تاريخيًا، الشهر الماضي إحباط هجوم على مدينة دولو الحدودية.