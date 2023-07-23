اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت فرق الإسعاف اليونانية «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق» في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي الأحد، على ما أفادت الناطقة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو، لوكالة «فرانس برس».

وقالت ديموغليدو «إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا»، مضيفة «اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب «يورو نيوز»، جرى إجلاء 30 ألف شخص إلى بر الأمان السبت، بعيدا عن الحرائق المستعرة في الجزيرة، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

وقال حاكم منطقة جنوب بحر إيجه جورج هادزيماركوس لتلفزيون سكاي، إن العملية التي ما زالت جارية أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفا «الهدف هو حماية الأرواح».

عشرات الحافلات للمساعدة

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة حيث سيمضون الليل، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن ثلاث عبارات ركاب رست في ميناء رودس لإيواء بعض من جرى إجلاؤهم.

وقال المسؤول ببلدية رودس تيريس هاتزيوانو إن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق.