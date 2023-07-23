أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 صاروخا على أوديسا من البر والجو والبحر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أوكرانيا الأحد، إن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، في سلسلة هجمات جديدة على المدينة منذ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام «في المجموع، استخدم العدو 19 صاروخا من أنواع مختلفة»، مشيرا إلى تدمير تسعة من هذه الصواريخ، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب الاأكرانيين فإن الصواريخ شملت «إسكندر» البالستية و«أونيكس» و«كاليبير» من البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 15 شخصا، بينهم أطفال، بجروح في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على «تلغرام»: «للأسف قُتل مدني نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا».

زيلينسكي يتعهد بالرد

من جانبه تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية.

وقال زيلينسكي «صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية»، مؤكدا «سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الإرهابيين الروسيين من اجل اوديسا. سيشعرون بهذا الرد».