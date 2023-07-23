زيلينسكي يتعهد بـ«رد انتقامي» بعد ضربات روسية على أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت موسكو ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية.

وقال زيلينسكي «صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية»، مؤكدا «سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الإرهابيين الروسيين من اجل اوديسا. سيشعرون بهذا الرد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 15 شخصا، بينهم أطفال، بجروح في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على «تلغرام»: «للأسف قُتل مدني نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا».