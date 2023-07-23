  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يتعهد بـ«رد انتقامي» بعد ضربات روسية على أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:19 صباحا
زيلينسكي يتعهد بـ«رد انتقامي» بعد ضربات روسية على أوديسا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
alwasat radio

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت موسكو ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية.

وقال زيلينسكي «صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية»، مؤكدا «سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الإرهابيين الروسيين من اجل اوديسا. سيشعرون بهذا الرد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يتهم روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» لمنشآت تستخدم لتصدير الحبوب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 15 شخصا، بينهم أطفال، بجروح في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على «تلغرام»: «للأسف قُتل مدني نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها

الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها
إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي
إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»

إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة

«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة

درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان ...
شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج

بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات ...
انتخابات إسبانيا.. الكفة تميل لليمين وسانشيز يرفض التسليم
انتخابات إسبانيا.. الكفة تميل لليمين وسانشيز يرفض التسليم
بايدن يعين أول امرأة تتولى قيادة قوات البحرية الأميركية
بايدن يعين أول امرأة تتولى قيادة قوات البحرية الأميركية
الأوكرانيون يقاتلون بأسلحة «قديمة» في المعركة لاستعادة باخموت
الأوكرانيون يقاتلون بأسلحة «قديمة» في المعركة لاستعادة باخموت
مقتل مدني في هجوم روسي ليلي على أوديسا الأوكرانية
مقتل مدني في هجوم روسي ليلي على أوديسا الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
المزيد
أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 صاروخا على أوديسا من البر والجو والبحر
أوكرانيا: روسيا أطلقت 19 صاروخا على أوديسا من البر والجو ......
زيلينسكي يتعهد بـ«رد انتقامي» بعد ضربات روسية على أوديسا
زيلينسكي يتعهد بـ«رد انتقامي» بعد ضربات روسية على أوديسا...
مقتل 9 أشخاص بعد سقوط حافلة في وادٍ بكولومبيا
مقتل 9 أشخاص بعد سقوط حافلة في وادٍ بكولومبيا...
مقتل مدني في هجوم روسي ليلي على أوديسا الأوكرانية
مقتل مدني في هجوم روسي ليلي على أوديسا الأوكرانية...
الأوكرانيون يقاتلون بأسلحة «قديمة» في المعركة لاستعادة باخموت
الأوكرانيون يقاتلون بأسلحة «قديمة» في المعركة لاستعادة ......
المزيد