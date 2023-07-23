مقتل 9 أشخاص بعد سقوط حافلة في وادٍ بكولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل تسعة أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح السبت في كولومبيا، عندما سقطت حافلة ركاب، في واد، بينما كان معظمهم مهاجرين فنزويليين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الكولومبية.

وقال الكولونيل في الجيش لويس خيسوس ليون، للصحافة، «90% من ركاب الحافلة هم من الجنسية الفنزويلية، وكانوا متجهين إلى الساحل الشمالي نحو مدينة كارتاخينا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب الشرطة، قضى في الحادث ستة رجال وثلاث نساء.

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ووقع الحادث قرابة الساعة 04,20 (09,20 ت غ) قرب بلدية بلايون في مقاطعة سانتاندير (شمال شرق) على الطريق المؤدي إلى الساحل الكاريبي لكولومبيا.

وأفادت الحماية المدنية بداية أن الحافلة التي تقل أكثر من أربعين راكبا كانت تسير على الطريق الذي يربط كوكوتا ببوكارامانغا في شمال شرق البلاد.

رؤية الحافلة وسط الشجيرات

ووقع الحادث عندما خرجت الحافلة عن مسارها وسقطت في واد.

وفي الصور التي نشرتها الحماية المدنية، يمكن رؤية الحافلة وسط شجيرات وثيابا متناثرة في موقع الحادث. وتعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في كولومبيا.

والثلاثاء الماضي، قضى ثمانية أشخاص عندما اصطدمت حافلة بنصف مقطورة في مقاطعة لا غواخيرا (شمال).