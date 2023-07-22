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بايدن يعين أول امرأة تتولى قيادة قوات البحرية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 05:25 مساء
بايدن يعين أول امرأة تتولى قيادة قوات البحرية الأميركية
الأدميرال ليزا فرانشيتي. (الإنترنت)
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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية، وهو أعلى منصب في البحرية الأميركية، وبذلك ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا وافق مجلس الشيوخ على تسميتها.

وبعد تثبيتها في هذا المنصب ستصبح أيضا عضوا في هيئة الأركان المشتركة، وهو ما سيشكل أيضا سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة، بحسب «يورو نيوز».

وقال بايدن في بيان إن فرانشيتي «ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربع نجوم»، وأشاد بمسيرتها خصوصا أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة وسربا من المدمرات ومجموعتي حاملات طائرات للتدخل.

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ومع ذلك يتوجب أن تجري الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ حيث يعرقل أعضاء جمهوريون تعيين عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

 توبرفيل يعرقل سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأميركي
وهذه هي حال سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأميركية، يعرقل إقرارها السناتور الجمهوري تومي توبرفيل المناهض لسياسة ينتهجها البنتاغون تقضي بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات بالإجهاض.

وقال بايدن إن «ما يفعله السناتور توبرفيل ليس خاطئا فحسب، بل إنه خطير» ويعرّض الأمن القومي للخطر.

ولمجلس الشيوخ الأميركي صلاحية الموافقة على التسميات التي يقررها رئيس الولايات المتحدة، وزارية كانت أو عسكرية أو حتى دبلوماسية وقضائية. وقد عرقل سناتور جمهوري آخر هو راند بول، نحو ستين تعيينا، بما في ذلك 34 شخصية في مناصب سفراء.

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