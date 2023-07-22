زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا هدف عسكري، لأنه «الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة بشكل يومي».

وأوضح زيلينسكي، في حديث عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني ​​في الولايات المتحدة أن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، «لم يكونا مجرد طريق لوجستي (...) هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم».

وتابع: «بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها.. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا.. والهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده».

«أوكرانيا لا تتراجع»

وردا على أحد الأسئلة نفى زيلينسكي أي صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، قائلا إن روسيا عرقلت تشغيل ممر الحبوب منذ البداية.

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وذكر الرئيس الأوكراني، أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش لأوكراني، والذي بدأ الشهر الماضي، استغرق بعض الوقت للاستعداد لأن قوات الاحتلال الروسية أقامت عدة خطوط دفاعية ونشرت ألغاما على نطاق واسع في الأراضي الأوكرانية، مضيفا «أوكرانيا لا تتراجع. إنها تحرر أراضيها تدريجيا، وهو أمر مهم للغاية».