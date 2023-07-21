رئيس الوزراء البريطاني يتجنب «هزيمة كاسحة» في الانتخابات الفرعية

القاهرة - بوابة الوسط

تجنب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، التعرض لهزيمة كاسحة في الانتخابات الفرعية التي جرت الخميس، لانتخاب نواب جدد في ثلاثة مقاعد، وذلك بعدما احتفظ حزب المحافظين بمقعد أوكسبريدج وساوث روسليب، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقال سوناك في تصريحات، الجمعة، إن فوز حزبه المحافظ الحاكم في الانتخابات الفرعية أظهر أن «نتيجة الانتخابات العامة الوطنية المقبلة لم تكن صفقة منتهية»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف في تصريحات صحفية بعد أن احتفظ حزبه بشكل غير متوقع بمقعد برلماني كان يشغله رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون: «لم يتوقع أحد أن نفوز هنا».

بدورها، أفادت «سكاي نيوز» في تقرير نشرته الجمعة، بأن حالة من التشاؤم سادت حزب المحافظين قبل هذه الانتخابات، وسط توقعات بخسارة المقاعد الـثلاثة في أوكسبريدج وساوث روسليب غربي لندن، وسيلبي وآينستي في شمال يوركشاير وسومرتون وفروم في سومرست.

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وهيمن قرار توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية من قبل عمدة حزب العمال في لندن صادق خان، على التصويت على مقعد غرب لندن، مما أدى إلى فوز المحافظين، الأمر الذي ساعد سوناك على تجنب أن يصبح أول رئيس وزراء منذ هارولد ويلسون ( 1968) يخسر ثلاثة انتخابات فرعية دفعة واحدة.

تحقيق أكبر فوز

وأشارت «سكاي نيوز» إلى أن زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر يشعر بـ«خيبة أمل»، لعدم فوزه بمقعد غرب لندن، وذلك بالنظر لأنه في مرحلة ما من الحملة الانتخابية كان مرشح الحزب داني بيلز يتقدم بفارق ثماني نقاط على ستيف تاكويل من حزب المحافظين، ولكن الأخير هو من فاز بالمقعد بأغلبية 495 صوتاً.

ولكن استطاع حزب العمال تحقيق أكبر فوز له في أي وقت مضى خلال الانتخابات الفرعية بشمال يوركشاير، حيث أنهى احتفاظ حزب المحافظين بالمقعد هناك بأغلبية نحو 20 ألف صوت، من خلال الحصول على 16 ألفاً و456 صوتاً مقابل 12 ألفاً و295 للمحافظين.

وكان حزب المحافظين قد استخدم قدراً كبيراً من الموارد للفوز بمقعد سيلبي وآينستي، والذي لم يكن مدرجاً في قائمة المقاعد المستهدفة قبل الدعوة إلى التصويت المفاجئ، عندما استقال النائب السابق نايجل آدامز، ولكن يبدو أن الناخبين المحافظين بقوا في منازلهم، ما سمح لحزب العمال بالفوز بالمقعد بفارق 23.7 نقطة، بحسب الشبكة.

وكانت هناك نتائج قاتمة أخرى لحزب المحافظين في سوميرتون وفروم، حيث استطاع الديمقراطيون الليبراليون إنهاء أغلبيتهم هناك، واستعادوا مقعداً كانوا يحتفظون به حتى عام 2015، إذ بات المحافظون يتأخرون بـ 11 ألفاً وثمانية أصوات خلف الديمقراطيين الليبراليين الذين حصلوا على 21 ألفاً و187 صوتاً مقابل 10 ألف و179 للمحافظين.

«فوز نادر» للحكومة

وظل المحافظون يقللون من احتمالية حصولهم على أي من المقاعد الثلاثة حتى وقت مبكر من ليل الخميس، بينما كان الديمقراطيون الليبراليون واثقين للغاية من تقدمهم في سومرتون وفروم، حتى إنهم أعلنوا فوزهم هناك قبل فتح جميع صناديق الاقتراع لبدء عمليات الفرز.

ورأت الشبكة أن كيفية إدارة توقعات حزب المحافظين عملت لصالحهم، إذ يمكنهم الآن وصف فوزهم في الانتخابات بمقعد بوريس جونسون القديم باعتباره انتصاراً، إذ يمثل «فوزاً نادراً» للحكومة في الانتخابات الفرعية، وتوبيخاً لزعيم العمال.

ويدعي حزب العمال أن قضية توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية التي هيمنت على أوكسبريدج وساوث روسليب، لا تمثل الشعور السائد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال ناطق ياسم حزب العمال: «كان من المتوقع أن نشهد معركة صعبة في هذا المقعد الذي لم يكن فيه نواب من الحزب أبداً من قبل»، مضيفاً «نعلم أن تحطيم الاقتصاد من قبل المحافظين قد أضر بالعاملين بشدة، ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن يكون توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية مصدر قلق للناخبين هنا في الانتخابات الفرعية».