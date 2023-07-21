بوتين: الهجوم على بيلاروس يعني العدوان على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الهجوم على بيلاروس سيعني العدوان على روسيا، متهماً قادة بولندا بالسعي إلى تشكيل تحالف تحت مظلة الناتو والتدخل في حرب أوكرانيا.

وذكر بوتين خلال تصريحات متلفزة في اجتماع افتراضي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن «الجزء الغربي من بولندا هو هدية جوزيف ستالين (رئيس الاتحاد السوفييتي سابقاً)، بولندا نسيت ذلك، سنذكرهم»، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

واعتبر أن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يعط أي نتيجة حتى الآن»، قائلاً إن الأسلحة الغربية «لا تساعد» أوكرانيا على الجبهة.

وقررت اللجنة الأمنية في بولندا، الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب «تهديدات محتملة» مرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية «بي أيه بي» عن أمين اللجنة زبيجنيو هوفمان.

سماع دوي إطلاق نار

وجاء القرار البولندي بعد ساعات من إعلان بيلاروس أن قوات من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية سيجرون تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة البيلاروسية، في ميدان عسكري بالقرب من الحدود مع بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن «القوات المسلحة في بيلاروس تواصل تدريباتها المشتركة مع مقاتلي شركة فاغنر»، مضيفة أنه «خلال هذا الأسبوع ستشارك وحدات من القوات الخاصة جنباً إلى جنب مع ممثلي شركة فاجنر، في تدريب قتالي بمنطقة بريست العسكرية».

- بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة

وصرّح هوفمان لوكالة «بي أيه بي» بأن «التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروس ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز»، مضيفا «قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرّر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب بولندا إلى شرقها».

وذكر أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروس، الخميس، أنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروس، ما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم، بحسب وكالة «رويترز».