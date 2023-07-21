  • Alwasat News
Atwasat

بوتين: الهجوم على بيلاروس يعني العدوان على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 01:51 مساء
بوتين: الهجوم على بيلاروس يعني العدوان على روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الهجوم على بيلاروس سيعني العدوان على روسيا، متهماً قادة بولندا بالسعي إلى تشكيل تحالف تحت مظلة الناتو والتدخل في حرب أوكرانيا.

وذكر بوتين خلال تصريحات متلفزة في اجتماع افتراضي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن «الجزء الغربي من بولندا هو هدية جوزيف ستالين (رئيس الاتحاد السوفييتي سابقاً)، بولندا نسيت ذلك، سنذكرهم»، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

واعتبر أن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يعط أي نتيجة حتى الآن»، قائلاً إن الأسلحة الغربية «لا تساعد» أوكرانيا على الجبهة.

وقررت اللجنة الأمنية في بولندا، الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب «تهديدات محتملة» مرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية «بي أيه بي» عن أمين اللجنة زبيجنيو هوفمان.

سماع دوي إطلاق نار
وجاء القرار البولندي بعد ساعات من إعلان بيلاروس أن قوات من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية سيجرون تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة البيلاروسية، في ميدان عسكري بالقرب من الحدود مع بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن «القوات المسلحة في بيلاروس تواصل تدريباتها المشتركة مع مقاتلي شركة فاغنر»، مضيفة أنه «خلال هذا الأسبوع ستشارك وحدات من القوات الخاصة جنباً إلى جنب مع ممثلي شركة فاجنر، في تدريب قتالي بمنطقة بريست العسكرية».

- بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة

وصرّح هوفمان لوكالة «بي أيه بي» بأن «التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروس ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز»، مضيفا «قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرّر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب بولندا إلى شرقها».

وذكر أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروس، الخميس، أنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروس، ما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم، بحسب وكالة «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في السفر

خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في ...
العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا
المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق

تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق
نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي

نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي
غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو

غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار

تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر الأسود
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر الأسود
تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا
تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم الحر
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم الحر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
رئيس الوزراء البريطاني يتجنب «هزيمة كاسحة» في الانتخابات الفرعية
رئيس الوزراء البريطاني يتجنب «هزيمة كاسحة» في الانتخابات ......
بوتين: الهجوم على بيلاروس يعني العدوان على روسيا
بوتين: الهجوم على بيلاروس يعني العدوان على روسيا...
«الكرملين»: أوكرانيا تشكل خطراً على الملاحة في البحر الأسود
«الكرملين»: أوكرانيا تشكل خطراً على الملاحة في البحر الأسود...
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم الحر
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم......
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا...
المزيد