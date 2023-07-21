زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، سفير بلاده في بريطانيا، فاديم بريستايكو، من منصبه.

ولم يوضح القرار الرئاسي سبب الإقالة، لكنه قال إن بريستايكو أقيل أيضاً من منصب ممثل أوكرانيا لدى المنظمة البحرية الدولية، بحسب وكالة «رويترز».

- زيلينسكي يحصل على تعهد بريطاني بـ«مئات» الصواريخ والمسيّرات الهجومية

وتعد بريطانيا حليفاً قوياً لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي اندلع في فبراير من العام الماضي.

تعهد بتسليم أوكرانيا «مئات» الصواريخ المضادة للطائرات

وفي منتصف الشهر الحالي، حصل الرئيس الأوكراني، من بريطانيا على تعهد بتسليم جيشه «مئات» الصواريخ المضادة للطائرات والمسيّرات الهجومية قريباً وعبر عن «تفاؤل» في تسلّم مقاتلات تطالب بها كييف الغربيين لمواجهة الغزو الروسي.

جاء ذلك خلال زيارة زيلينسكي، إلى لندن حينها، في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس.