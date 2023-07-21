  • Alwasat News
Atwasat

تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 11:40 صباحا
تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا
لحظة انطلاق طائرة مسيرة. (الإنترنت)
alwasat radio

قلت وزارة الدفاع البولندية، الجمعة، إن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة، التي تحطمت في جنوب غرب بولندا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كان يستخدمها جنود أميركيون في مهمة تدريب.

وأفادت إذاعة «آر.إم.إف» الخاصة في وقت سابق بأنه عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية في جنوب بولندا بعد أن اتصل أحد المارة بخدمات الطوارئ، وقال إنه رأى جسماً يتحطم في المنطقة، بحسب وكالة «رويترز».

الطائرة سقطت في منطقة غابات
وردت وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني على أسئلة «رويترز»، قائلة: «المعلومات التي حصلنا عليها تظهر أنه خلال رحلة تدريبية، فُقد الاتصال بالطائرة المسيرة ثم سقطت في منطقة غابات».

- واشنطن تتهم مقاتلة روسية بتعريض حياة 4 جنود أميركيين للخطر فوق سورية

وأضافت: «لم يصب أحد ولم يتسبب الحادث في أضرار... انتشل الجانب الأميركي الطائرة المسيرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا
المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق

تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق
نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي

نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي
غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو

غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار

تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي

إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف

بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيابة الروسية تطلب السجن عشرين عاما للمعارض نافالني
النيابة الروسية تطلب السجن عشرين عاما للمعارض نافالني
عقوبات أوروبية على مدير السجن حيث يعتقل المعارض الروسي نافالني
عقوبات أوروبية على مدير السجن حيث يعتقل المعارض الروسي نافالني
أوكرانيا: روسيا تقصف صوامع حبوب في أوديسا
أوكرانيا: روسيا تقصف صوامع حبوب في أوديسا
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر الأسود
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر الأسود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم الحر
رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى «أكبر قدر من الحذر» وسط تفاقم......
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا
زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا...
تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا
تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا...
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر الأسود
غوتيريس يندد بالهجمات الروسية على موانئ أوكرانية في البحر ......
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول
قتيل و3 جرحى في هجوم بسلاح أبيض بسول...
المزيد