تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

قلت وزارة الدفاع البولندية، الجمعة، إن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة، التي تحطمت في جنوب غرب بولندا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كان يستخدمها جنود أميركيون في مهمة تدريب.

وأفادت إذاعة «آر.إم.إف» الخاصة في وقت سابق بأنه عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية في جنوب بولندا بعد أن اتصل أحد المارة بخدمات الطوارئ، وقال إنه رأى جسماً يتحطم في المنطقة، بحسب وكالة «رويترز».

الطائرة سقطت في منطقة غابات

وردت وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني على أسئلة «رويترز»، قائلة: «المعلومات التي حصلنا عليها تظهر أنه خلال رحلة تدريبية، فُقد الاتصال بالطائرة المسيرة ثم سقطت في منطقة غابات».

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وأضافت: «لم يصب أحد ولم يتسبب الحادث في أضرار... انتشل الجانب الأميركي الطائرة المسيرة».