الجيش الروسي يعلن قصف مواقع لإنتاج وتخزين مسيّرات بحرية في أوديسا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، أنه قصف ليل الأربعاء-الخميس، مواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا، في ثالث هجوم متتالٍ، مشيراً على وجه الخصوص إلى أنه دمر في أوديسا مواقع لإنتاج وتخزين زوارق مسيّرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «القوات المسلحة الروسية واصلت ضرباتها الانتقامية بأسلحة جوية وبحرية دقيقة ضدّ مواقع إنتاج وتخزين زوارق مسيّرة في منطقة أوديسا». وأوضحت أنه «إضافة إلى ذلك، دُمّرت بنى تحتية للوقود ومستودعات للذخيرة بالقرب من ميكولايف».

- روسيا: التعامل مع السفن المتجهة إلى أوكرانيا بوصفها ناقلات «عسكرية محتملة»

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنها ستتعامل اعتبارا من اليوم الخميس مع السفن المتجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها ناقلات «عسكرية محتملة»، مع اعتبار الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أطرافا في النزاع.

وقالت في بيان «كل السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانىء الأوكرانية ستعتبر سفنا تنقل شحنات عسكرية محتملة»، مضيفة أن «الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ستعتبر أطرافا في النزاع»، بحسب «فرانس برس».