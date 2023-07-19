روسيا: التعامل مع السفن المتجهة إلى أوكرانيا بوصفها ناقلات «عسكرية محتملة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا، الأربعاء، أنها ستتعامل اعتبارا من الخميس مع السفن المتجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها ناقلات «عسكرية محتملة»، مع اعتبار الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أطرافا في النزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «كل السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانىء الأوكرانية ستعتبر سفنا تنقل شحنات عسكرية محتملة»، مضيفة أن «الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ستعتبر اطرافا في النزاع»، بحسب «فرانس برس».

اقتراح دوريات عسكرية دولي

واقترحت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، تسيير دوريات عسكرية دولية تحمل تفويضا من الأمم المتحدة لضمان أمن صادرات الحبوب في البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق في هذا الصدد.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك «ينبغي إضافة تفويض من الأمم المتحدة لتسيير دوريات عسكرية» بمشاركة دول محاذية للبحر الأسود مثل تركيا وبلغاريا.

تحذير روسي من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وحذرت روسيا أمس الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك «ضمانات أمنية» بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معيّنة. إذا جرى إقرار أيّ شيء بدون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار». ردًا على سؤال حول رغبة اوكرانيا بمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع أو بدون موافقة موسكو على أمن السفن.

في الإطار نفسه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي حقان فيدان، إن انتهاء العمل بالاتفاق يعني «سحب الضمانات الأمنية للملاحة» مما يجعل شمال غرب البحر الأسود حيث تعبر سفن الشحن، «منطقة خطرة موقتا». وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «الوزيرين فكرا في خيارات أخرى لتزويد الدول الأشد حاجة بالحبوب».

روسيا ترفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب «خطأ فادحا» بإنهاء مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال ماكرون «لقد قرر استخدام الغذاء سلاحًا، أعتقد أنه خطأ فادح».

وكانت موسكو أعلنت الإثنين رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.