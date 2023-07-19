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كييف: «لا تسوية» ممكنة مع موسكو لأنها تسعى إلى «تدمير» أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:04 مساء
كييف: «لا تسوية» ممكنة مع موسكو لأنها تسعى إلى «تدمير» أوكرانيا
مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك. (الإنترنت)
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أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن بلاده غير مستعدة لتسوية مع روسيا لأن موسكو تسعى إلى «تدمير» الدولة الأوكرانية واستعادة «السيطرة تماما» على الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال بودولياك في مقابلة مع «فرانس برس»: «بالنسبة إلينا، ليس هناك تسوية ممكنة لأن روسيا تكرهنا، لقد جاءت لتدمير مفهوم الدولة الأوكرانية في ذاته».

واتهمت أوكرانيا الأربعاء روسيا بتعمد استهداف منشآت تخزين الحبوب لديها على البحر الأسود وإتلاف أطنان منها إثر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الذي كان يهدف لتجنيب العالم أزمة غذائية.

حريق في موقع عسكري في شبه جزيرة
يأتي موقف كييف فيما اندلع حريق لم يعرف مصدره في موقع عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا مما دفع بالسلطات المحلية إلى الدعوة لاجلاء آلاف المدنيين. وتعرضت مواقع عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تشكل شريان إمدادات للحرب الروسية في أوكرانيا، تكرارا لضربات في الأشهر الماضية.

من جهتها، شنت روسيا ضربات على أوديسا في أوكرانيا لليلة الثانية على التوالي فيما أعلنت وزارة الدفاع أنها استهدفت منشآت وقود وذخائر قرب هذا الميناء الواقع على البحر الأسود. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم الأربعاء روسيا «بالاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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وقال زيلينسكي على تلغرام إن «الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب»، مضيفا أنه يريد «تعزيز حماية الاشخاص والبنى التحتية المرفئية» في البلاد لمواجهة هذه الضربات.

نقطة عبور رئيسية لتصدير الحبوب الأوكرانية
كانت الموانىء في أوديسا تشكل نقطة عبور رئيسية لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى أن أعلنت موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع انسحابها من الاتفاق الذي كان يضمن ممرا آمنا لسفن الشحن في البحر الأسود.

وأعلن وزير الزراعة الأوكراني الأربعاء أن 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلا.

وقال ميكولا سولسكي في بيان نشر على موقع وزارته «سيتطلب الأمر سنة على الأقل لاصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يوما».

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