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أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 02:44 مساء
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
شحنة حبوب أوكرانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الزراعة الأوكراني اليوم الأربعاء أن 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلا.

وقال ميكولا سولسكي في بيان نُشر على موقع وزارته «سيلزم الأمر سنة على الأقل لإصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يومًا»، وفق وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن، وفق وكالة فرانس برس.

وقال زيلينسكي على تلغرام إن «الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب» مضيفًا أنه يريد «تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية» في البلاد لمواجهة هذه الضربات.

موسكو رفضت تمديد اتفاق الحبوب
ويوم الإثنين، أعلنت موسكو رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية. وألحق هجوم ليلي روسي أضرارًا بميناء أوديسا، الموقع الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد ساعات على انتهاء العمل بالاتفاق الذي كان يتيح نقلها عبر البحر الأسود رغم الغزو الروسي.

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