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بوتين لن يشارك في قمة بريكس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 01:24 مساء
بوتين لن يشارك في قمة بريكس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس التي ستعقد في هذا البلد في أغسطس، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر. 

وأوضح فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا في بيان «بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف»، حسب وكالة فرانس برس.

مذكرة اعتقال بوتين
ودُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا وتترأسها بريتوريا حاليا وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 إلى 24 أغسطس . لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر «ترحيل» أطفال أوكرانيين منذ إعلان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبوصفها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب أفريقيا نظريا توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها. ويشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

واعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا في وثائق نشرت الثلاثاء أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.

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