الحر يجتاح أجزاء كبيرة من العالم.. واليونان تكافح حرائق عنيفة

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا في حرائق غابات عنيفة خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في اليونان، حيث تخوض فرق الإطفاء «معركة هائلة»، لإخماد النيران.

ومن كاليفورنيا إلى الصين، حذرت السلطات من مخاطر الحر على الصحة، داعية السكان إلى الإكثار من شرب المياه، والاتقاء من وطأة الشمس. وفي أوروبا أيضا، فُرض الإنذار الأحمر بسبب «خطر كبير» ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

حرائق في اليونان

بينما يكافح مئات عناصر الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري، وفي اليونان خصوصا، حيث ينخرطون في «معركة هائلة»، لإخماد النيران غرب أثينا، وعلى جزيرة رودوس السياحية، على ما قال وزير أزمة المناخ والدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس.

وبينما يُنتظر حلول موجة قيظ جديدة في اليونان بدءا من الخميس، مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت، أكد الوزير أن «الأحوال الجوية صعبة» بسبب رياح قوية، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلو مترا في الساعة، تعصف على جزء من البلاد وتؤجج الحرائق.

وقال ديميتريس ميخايلوس من بلدة بورناري شمال غرب العاصمة إلى وكالة «فرانس برس»: «لن أرحل. بدأت بناء هذا المنزل عندما كنت في السابعة والعشرين. سأبقى هنا لأراه يحترق».

وفي إسبانيا، قالت المصطافة ليديا رودريغيس، البالغة 29 عاما، في مدريد: «لا يمكننا الخروج إلى الشارع. الأمر رهيب. أنا من صقلية، ومعتادة على الحر، ولكننا نختنق هنا».

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية إلى أن الحرارة بلغت 45.3 درجة مئوية الثلاثاء في فيغويريس بكاتالونيا شمال شرق البلاد، و43.7 درجة مئوية في جزر الباليار. بينما سجلت مستويات حرارة قياسية في العالم بأسره الثلاثاء، ويتوقع موجات حر جديدة الأربعاء.

في حين حطمت بكين مستوى قياسيا صامدا منذ 23 عاما، مع تسجيل حرارة تفوق 35 درجة مئوية على مدى 27 يوما متتالية، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية. وقالت الطالبة كيو يشونغ البالغة 22 عاما: «عند الظهر أشعر وكأن الشمس تحرق رجلي». وأكد هان ويلي، عامل التسليمات البالغ 38 عاما، الذي يعمل على غرار ملايين الأشخاص الآخرين بالعالم في ظروف غاية في الصعوبة: «اخذ زجاجة مياه مثلجة، وأحاول أن أشرب بانتظام، لتجنب ضربات الشمس».

كما سجلت فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، مستوى قياسيا جديدا بعد 49 عاما، مع حرارة تفوق أو تعادل 43.3 درجة مئوية على مدى 19 يوما متتالية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية. وفي جنوب فرنسا، سجلت مستويات قياسية، خصوصا في منطقة الألب جنوبا والبيرينيه غربا وجزيرة كورسيكا، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية. وكانت هذه المستويات القياسية أعلى بـ8 إلى 11.9 درجة مئوية عن المعدلات الموسمية.

الأمم المتحدة تطالب بـ«خطط مكافحة»

رأت الأمم المتحدة أن على العالم الاستعداد لـ«موجات حر أقوى»، داعية الأفراد إلى تحضير «خطط مكافحة» خاصة بهم، لمواجهة درجات حرارة قصوى خلال الليل والنهار، وفق «فرانس برس».

وفي إيطاليا، أُعلن الإنذار الأحمر في 20 مدينة. وفي روما، بلغت الحرارة 40 درجة مئوية، بينما المستوى القياسي المحلي 40.5 درجة، والذي سجل في أغسطس 2007. لكن الحر لم يمنع السياح من الخروج إلى شوارع العاصمة الإيطالية، حيث يمكنهم أن يستخدموا مياه 2500 نافورة مياه في تخفيف وطأة الحر.

وفي مطلع بعد ظهر أمس الثلاثاء، سُجلت الحرارة الأعلى في إيطاليا مع 44 درجة مئوية في راغوزا بصقلية. وسجلت في إيطاليا الحرارة القصوى بأوروبا القارية مع 48.8 درجة مئوية بصقلية في 11 أغسطس 2021. وقد فضّلت أنطوانيت دوس، المحاسبة الفرنسية البالغة 42 عاما، مغادرة العاصمة الإيطالية، والانتقال إلى منطقة ساحلية. وقالت إلى الوكالة الفرنسية، على شاطئ فريغينيه على بُعد ساعة عن روما: «بدلا من زيارة معالم روما قررنا الاستمتاع بالبحر».

أميركا الشمالية واليابان

في الولايات المتحدة، تتابع مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر «خانقة» في جنوب البلاد. وتسببت حرائق عنيفة عدة بكاليفورنيا في إجلاء سكان. وكان حريق رابيت فاير هو الأعنف على نحو 3200 هكتار.

وفي كندا، التهمت النيران أكثر من عشرة ملايين هكتار هذه السنة، بينما ما زال 882 حريقا مستعرة، من بينها 579 تعد خارج السيطرة، بحسب مركز مكافحة الحرائق في كندا الاثنين. وقضى عنصرا إطفاء خلال مكافحة هذه الحرائق الضخمة. في حين أصدرت اليابان تنبيهات من ضربات شمس في 32 من مناطق البلاد الـ47، مع حرارة قريبة من المستوى القياسي المطلق، البالغ 41.1 درجة مئوية، والمسجل في 2018.