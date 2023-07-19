زيلينسكي يتهم روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» لمنشآت تستخدم لتصدير الحبوب

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن، وفق وكالة فرانس برس.
وقال زيلينسكي على تلغرام إن «الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب» مضيفًا أنه يريد «تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية» في البلاد لمواجهة هذه الضربات.
موسكو رفضت مديد اتفاق الحبوب
ويوم الإثنين، أعلنت موسكو رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية. وألحق هجوم ليلي روسي أضرارًا بميناء أوديسا، الموقع الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد ساعات على انتهاء العمل بالاتفاق الذي كان يتيح نقلها عبر البحر الأسود رغم الغزو الروسي.
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