زيلينسكي يتهم روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» لمنشآت تستخدم لتصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا بـ«الاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن، وفق وكالة فرانس برس.

وقال زيلينسكي على تلغرام إن «الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب» مضيفًا أنه يريد «تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية» في البلاد لمواجهة هذه الضربات.