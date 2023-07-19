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بعد حريق القرم.. أوكرانيا تؤكد شن «عملية ناجحة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:52 صباحا
بعد حريق القرم.. أوكرانيا تؤكد شن «عملية ناجحة»
الجسر الرابط بين روسيا والقرم. (الإنترنت)
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أكدت أوكرانيا، الأربعاء، شن «عملية ناجحة»، بعد اندلاع حريق بميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، مما دفع السلطات المعينة من قِبل روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف: «شُنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقد اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري، صباح الأربعاء، في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية، على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي، مما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.

وأوضح الحاكم سيرغي أكسينوف عبر «تلغرام»: «من المقرر إجلاء سكان أربع مناطق محاذية لميدان التدريب العسكري في منطقة كيروف، بما يشمل ألفي شخص»، وفق «فرانس برس».

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