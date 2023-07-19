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بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:41 صباحا
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الصين وانغ يي اليوم الأربعاء خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر في بكين أن «تطويق الصين واحتواءها مستحيلان». 

وأكد وانغ للمسؤول الأميركي السابق البالغ مئة سنة «تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغيير الصين مستحيلة وتطويق الصين واحتواؤها مستحيلان»، وفق وكالة فرانس برس.

كسينجر والتقارب الأميركي مع الصين
تقول شبكة«سي إن إن» الإخبارية إن كيسنجر لعب دورا رئيسيا في التقارب الأميركي مع الصين أثناء عمله مستشارا للأمن القومي في ظل إدارة نيكسون. وتأتي رحلته إلى العاصمة الصينية بعد فترة من الاحتكاك الهائل بين الولايات المتحدة والصين، وفي الوقت الذي بذلت فيه الحكومة الأميركية جهودا في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقد سافر العديد من كبار المسؤولين في الإدارة إلى الصين في الشهر الماضي، بينما تتزامن الزيارة مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، إلى الصين. ورفضت الحكومة الصينية الجهود الأميركية للانخراط في اتصالات عسكرية رفيعة المستوى. كما رفضت اجتماعا بين لي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في حوار شانغريلا الأمني، في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن المسؤولين تحدثا لفترة وجيزة في القمة في سنغافورة.

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