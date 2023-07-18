موسكو تعلن تدمير مواقع في أوديسا «استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا أنّ قواتها دمّرت في أوديسا بجنوب أوكرانيا ليل الإثنين الثلاثاء، مواقع استخدمتها كييف للتحضير لهجوم دمّر جزئياً ليل الأحد-الإثنين، جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها إليها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، «خلال الليل، شنّت القوات المسلّحة الروسية مجموعة ضربات انتقامية.. على منشآت تمّ فيها التحضير لأعمال إرهابية ضدّ روسيا الاتّحادية باستخدام مسيّرات بحرية»، مشيرة إلى أنّ الضربات استهدفت أيضاً موقعاً لتصنيع هذه المسيّرات «في حوض لبناء السفن قرب مدينة أوديسا»، بحسب وكالة «فرانس برس».