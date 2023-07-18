  • Alwasat News
Atwasat

موسكو تعلن تدمير مواقع في أوديسا «استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 11:43 صباحا
موسكو تعلن تدمير مواقع في أوديسا «استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم»
جسر القرم، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت روسيا أنّ قواتها دمّرت في أوديسا بجنوب أوكرانيا ليل الإثنين الثلاثاء، مواقع استخدمتها كييف للتحضير لهجوم دمّر جزئياً ليل الأحد-الإثنين، جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها إليها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، «خلال الليل، شنّت القوات المسلّحة الروسية مجموعة ضربات انتقامية.. على منشآت تمّ فيها التحضير لأعمال إرهابية ضدّ روسيا الاتّحادية باستخدام مسيّرات بحرية»، مشيرة إلى أنّ الضربات استهدفت أيضاً موقعاً لتصنيع هذه المسيّرات «في حوض لبناء السفن قرب مدينة أوديسا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة

«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة

صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف ...
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الفرنسي يقرّر إبقاء إليزابيت بورن في رئاسة الوزراء
الرئيس الفرنسي يقرّر إبقاء إليزابيت بورن في رئاسة الوزراء
اليابان وفرنسا تجريان تدريباً جوياً مشتركاً لأول مرة
اليابان وفرنسا تجريان تدريباً جوياً مشتركاً لأول مرة
واشنطن تتهم مقاتلة روسية بتعريض حياة 4 جنود أميركيين للخطر فوق سورية
واشنطن تتهم مقاتلة روسية بتعريض حياة 4 جنود أميركيين للخطر فوق ...
عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم
عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم
كيري يدعو من بكين إلى تعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن المناخ
كيري يدعو من بكين إلى تعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
موسكو تحذر من «مخاطر أمنية» بعد انسحابها من اتفاق الحبوب
موسكو تحذر من «مخاطر أمنية» بعد انسحابها من اتفاق الحبوب...
الأمم المتّحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة
الأمم المتّحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة...
موسكو تعلن تدمير مواقع في أوديسا «استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم»
موسكو تعلن تدمير مواقع في أوديسا «استخدمت للتحضير للهجوم على......
كيري يدعو من بكين إلى تعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن المناخ
كيري يدعو من بكين إلى تعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن......
عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم
عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم...
المزيد