عودة حركة المرور جزئياً على جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين عبر قناته على تطبيق تليغرام، إن حركة المرور عادت جزئياً على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وكتب خوسنولين «عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين»، بحسب وكالة «رويترز».

هجوم أوكراني بمركبات بحرية

ومع هذا، جرى تعليق رحلات العبارات في وقت مبكر الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالات روسية نقلاً عن وزارة الطوارئ المدعومة من موسكو في شبه جزيرة القرم.

- مصدر لـ«سي إن إن»: أوكرانيا مسؤولة عن تفجير جسر القرم

ودمر انفجار الإثنين، جزءاً من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيرة.