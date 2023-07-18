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واشنطن تتهم مقاتلة روسية بتعريض حياة 4 جنود أميركيين للخطر فوق سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:34 صباحا
واشنطن تتهم مقاتلة روسية بتعريض حياة 4 جنود أميركيين للخطر فوق سورية
صورة من مقطع فيديو نشرته القوات الجوية الأميركية لمقاتلة روسية من طراز Su-35 بالقرب من مسيرة MQ-9 Reaper الأميركية فوق سورية - 5 يوليو 2023. (أ ف ب)
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قال مسؤولون أميركيون إن مقاتلة روسية حلقت على مسافة «قريبة جداً» من طائرة استطلاع أميركية فوق سورية، واضطرتها للعبور عبر مطبات هوائية، ما وضع حياة أربعة أفراد من طاقم الطائرة الأميركية في خطر.

وأشار المسؤولون في تصريحات أوردتها وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن هذا الحادث، الذي وقع الأحد (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يعتبر «تصعيداً كبيراً» من قبل روسيا، بعد سلسة من المواجهات بين الطائرات الروسية والأميركية فوق سماء سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن مقاتلة روسية من طراز «Su-35»، أعاقت مسار طائرة الاستطلاع الأميركية «MC-12» وعرضتها للخطر، معتبرين أن هذه الحادثة تشكل «مستوى جديداً من السلوك غير الآمن، الذي يمكنه أن يؤدي إلى حادث أو فقدان للأرواح».

وأعلنت الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، عن سلسلة من الحوادث، التي قالت إن طيارين روس مارسوا خلالها «سلوكيات خطرة وغير احترافية»، أمام مقاتلات ومسيرات أميركية، فوق الأجواء السورية.

ولم يكشف المسؤولون عن مدى اقتراب المقاتلة الروسية من الطائرة العسكرية الأميركية، وأوضحوا أن طائرة «MC-12» ذات المحركين، تستخدم بشكل روتيني من قبل قوات العمليات الخاصة، مشيرين إلى أنها كانت تقوم بمهمة مراقبة ودعم العمليات ضد مجموعات تنظيم «داعش» في سورية.

واشنطن تدرس خيارات لمواجهة التصعيد الروسي
ووفقاً لمسؤول دفاعي كبير، طلب عدم ذكر اسمه، فإن الولايات المتحدة تدرس حالياً عدداً من الخيارات العسكرية لمواجهة التصعيد المتزايد لروسيا في سماء سورية.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستستمر في تنفيذ مهام مكافحة «داعش» في الجزء الغربي من سورية، وأنها لن تتنازل عن أي أراضٍ في هذا الصدد.

ويتواجد نحو 900 عنصر من القوات الأميركية في سورية، ويتحركون داخل وخارج البلاد.

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وكان البنتاجون أعلن في مناسبات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن مقاتلات روسية حلقت بشكل خطير قرب مسيرات MQ-9 Reapers.

وفي مارس الماضي، ألقت مقاتلة روسية بالوقود على مسيرة استطلاع أميركية MQ-9 Reaper، قبل أن تصطدم بمروحة محركها، ما أجبر الولايات المتحدة على التخلي عن المسيرة وإسقاطها في البحر الأسود.

ويتواصل القادة العسكريون الأميركيون والروس بشكل روتيني عبر خط هاتفي لتجنب النزاع، أنشئ منذ سنوات، لتجنب أي صدام غير مقصود فوق سوريا، إذ لدى الجانبين جنود على الأرض ومقاتلات في السماء.

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