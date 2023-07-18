اليابان وفرنسا تجريان تدريباً جوياً مشتركاً لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الياباني، الثلاثاء، أن اليابان وفرنسا ستجريان تدريباً جوياً مشتركاً لأول مرة، في الفترة ما بين 26 و29 يوليو الجاري.

وذكرت القوات الجوية اليابانية في بيان، أن هذا التدريب المقرر إجراؤه في اليابان، يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعي الثنائي، من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادىء حرة ومفتوحة، بحسب وكالة «رويترز».

مناورات روسية في بحر اليابان

وفي يونيو الماضي، أجرت قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي، مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

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وأضافت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أن أزيد من 60 سفينة حربية وسفينة دعم، إضافة إلى 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات قوات أسطول المحيط الهادي، وفق وكالة «يورو نيوز».